A primeira página do DN deste domingo

Pagamentos têm de ser declarados. Trabalho doméstico informal vai ser crime. É esta a manchete do DN deste domingo. Alterações à lei laboral determinam que empresas e famílias que não comunicarem à Segurança Social os seus trabalhadores, incluindo serviço doméstico, arriscam pena de prisão até 3 anos ou multa até 360 dias.

Em grande destaque também na capa do DN, as palavras do ex-PR sobre o plano de habitação. Cavaco arrasa "falhanço" do governo. E ainda Moedas anuncia 85 milhões para Lisboa

E porque hoje é domingo, o DN vem com a revista Notícias Magazine, cujo tema de capa é uma entrevista a Bárbara Tinoco. "Posso parecer querida e fofinha, mas sou periférica".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outros títulos

"Esta luta não vai parar!" CGTP põe milhares nas ruas e promete retomar protesto no dia 28.

Ciberdefesa. Investimento falha primeiro ano de orçamento.

Latha Reddy. "A posição da Índia é única: podemos falar com China, Rússia ou EUA", diz ex-embaixadora.

I Liga. Benfica goleia Guimarães e deixa FC Porto a 11 pontos.

Streaming. As séries que fizeram de Pedro Pascal o mais desejado.

Terapia hormonal. Portuguesas sofrem negligência médica na menopausa.

JMJ em Lisboa. Famílias já se mobilizam para acolher peregrinos.