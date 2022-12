A primeira página do DN deste domingo

Juros de depósitos já sobem, mas banca paga quatro vezes menos do que a média da zona euro. É esta a manchete do DN deste domingo. Depois dos avisos do Banco de Portugal, a remuneração média dos depósitos a prazo começou a aumentar em outubro.

Em grande destaque na primeira página do DN, um trabalho sobre a deputada Alexandra Leitão: A consciência crítica da maioria socialista.

E porque o jogo dos quartos-de-final contra a Suíça é já na terça-feira, pode ainda ler tudo sobre a seleção nacional no Mundial, com dois antigos internacionais portugueses a falarem sobre as mudanças na equipa: Dalot já tem lugar e Ronaldo divide ex-internacionais. E, claro, o jogo que colocou a Argentina na próxima fase: No jogo mil, Messi despachou a Austrália.

Outros títulos:

Shalva Papuashvili. "O que vemos hoje na Ucrânia, vimos há uns anos na Geórgia", recorda presidente do Parlamento georgiano.

João Pedro George. "Fernando Pessoa não tinha a preocupação de distinguir a alta cultura do popular", revela biógrafo.

Urgências no centro de saúde aumentaram 25%.