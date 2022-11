A primeira página do DN deste domingo

Educação. Diretores contra proposta de novo modelo de contratação

Ministério pretende criar conselhos locais de diretores, que vão decidir a colocação de professores. Responsáveis das escolas criticam e lamentam ainda não terem sido ouvidos.

Mundial 2020. Cerimónia de abertura promete resposta a críticas sobre direitos humanos

A anteceder o jogo inaugural entre Qatar e Equador, está a ser preparado um espetáculo que irá falar de multiculturalismo, diversidade e paz, segundo o diretor artístico, o italiano Marco Balich.

Alcançado acordo na COP27 sobre fundo de perdas pelas alterações climáticas. A União Europeia já havia ameaçado que preferia "não ter um resultado do que ter um mau resultado", nas palavras do vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Somos judeus a viver entre muçulmanos, mas sobretudo somos todos tunisinos".Em Djerba, grande ilha do sul da Tunísia, destino turístico popular entre os europeus e que este fim de semana acolhe a Cimeira da Francofonia, existe a mais emblemática comunidade judaica do mundo árabe hoje em dia, reunida em volta do poder simbólico da sinagoga Ghriba, com 2600 anos. O DN conversou com o grande rabino tunisino, Haïm Bittan.

Outros títulos

Guerra. Sunak reafirma apoio e Zelensky vê no Reino Unido papel para a paz

Entrevista à escritora Lídia Jorge. A Imortalidade da esperança.

Futebol. Seleção atrás do sonho de Santos, no meio do furacão lançado por Ronaldo