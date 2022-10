A primeira página do DN deste domingo

A manchete do DN deste domingo é sobre o projeto da semana de quatro dias. Governo avalia "onde e como" será usado o tempo livre.

Experiências-piloto poderão começar já em junho do próximo ano. Sem cortes salariais e exclusivamente em empresas privadas voluntárias para isso.

O destaque fotográfico vai para as presidenciais brasileiras:

- Lula vs Bolsonaro Pintou um clima, candidato padre, capiau, pinguço. O léxico da eleição.

- Opinião de James N. Green O que está em jogo nas eleições do Brasil?

Outros títulos

Imigração. Comunidade brasileira satisfeita com novas regras, mas quer mais

Liu Lening: "Pode aprender-se chinês em três anos. A condição essencial é ter um bom professor e trabalhar a sério"

Turismo. Web Summit faz disparar 80% preços do Alojamento Local em Lisboa

Joshua Yaffa. "Esta guerra tem uma ironia negra porque Putin criou o que temia"

Cinema para o Halloween. Sete sugestões entre o medo e o riso

Futebol. Goleada do Benfica e empate do FC Porto deixa dragões mais longe do 1º lugar