A primeira página do DN deste domingo

"Passos Coelho. Gestão do silêncio de ex-primeiro-ministro gera ruído". Esta é a manchete do Diário de Notícias deste domingo. Marcelo Rebelo de Sousa chama-o para política: "Tem muito para dar". Quem o conhece garante que ninguém antevê a estratégia do antigo líder do PSD. Fontes garantem que pode ter um papel no futuro do país e, de novo, no partido ou na Presidência.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está o momento da saída do ex-presidente Hu Jintao do congresso do Partido Comunista Chinês. "Doença ou purga? A saída de Hu do congresso que solidifica o poder de Xi".

Outros temas:

- David Simas, CEO da Fundação Obama. O filho da Deolinda e do António tem "o melhor emprego do mundo".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

- SNS. Médicos de família satisfeitos com OE e vagas para internos, mas não chega.

- Champanhe. Uma dose de paixão, outra de Ciência.

- Mundial. Que Ronaldo no Qatar? "Doido para se vingar de Ten Hag" e "ao estilo de Jardel".

-- Novo livro. António Costa Pinto: "Modelo de Salazar era mais palatável do que o fascismo italiano para ditadores de direita".

E como todos os domingos, grátis com o seu DN, mais uma edição da revista Notícias Magazine.