A primeira página do DN deste domingo

João Cepeda. Quem é o novo diretor da comunicação do governo de Costa? Conhecem-se há anos e sempre se deram bem. Agora vão trabalhar juntos. João Cepeda, antigo jornalista do DN e responsável pela instalação em Lisboa da marca Time Out, assume agora, junto de António Costa, um cargo novo na orgânica do governo.

Reportagem Saúde no Algarve II: Mais de 90 mil sem médico de família. "É preciso ginástica para dar cobertura". Há 526 914 utentes inscritos nos centros de saúde do Algarve para 378 médicos e 526 enfermeiros.

Gangues juvenis. "A violência na família é onde muita desta delinquência ganha forma". A socióloga Maria João Leote de Carvalho, do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais/FCSH, da Universidade Nova de Lisboa, faz uma análise da criminalidade juvenil com a sabedoria e experiência de quem tem 30 anos de investigação e intervenção no terreno.

Outros temas:

