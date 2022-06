A primeira página do DN deste domingo

Hospital já vai a casa. 349 doentes foram tratados na residência e salvaram-se vidas em 600 visitas. É esta a manchete do DN deste domingo. Acompanhámos uma equipa de hospitalização domiciliária, que evita centenas de internamentos em enfermaria. Doentes e profissionais falam em resultado "perfeito".

E porque estamos na altura das festas populares, pode ler um trabalho sobre as marchas. Celebração dos Santos Populares mudou com a queda do regime, em 1974.

O DN deste domingo traz a revista Noticias Magazine, cujo tema de capa é Mr. Ryanair, a estratégia, as polémicas e a conquista de Portugal.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Entre as várias opiniões para ler no seu DN de hoje, destaque para um texto de Maria de Belém Roseira e Victor Ramos: A necessidade de gerir um processo de mudança no SNS. E de José Mendes: Cavaco: volte sempre, professor.

Outros títulos:

Segurança. PCP avança com projeto de lei para carreira dos polícias.

Criptomoedas. Madeira estuda dinheiro virtual para arquipélago.

Dia do Ambiente. As novas preocupações verdes do mundo.

Reportagem: Rota do "caminho português" até Santiago de Compostela

Trabalhadores. Portugal foi o país da UE que teve maior subida de entrada de estrangeiros.

Liga das Nações. Ronaldo quer quebrar o jejum hoje com a Suíça.