A primeira página do DN deste domingo

"É preciso dar autonomia à gestão da Saúde e ter coragem política". Esta é a manchete do Diário de Notícias deste domingo. Pensar o futuro une o ex-ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes e o presidente da Fundação Bial, Luís Portela, no novo livro Saúde em Portugal. À conversa com o DN, propõem uma nova forma de gerir hospitais, uma política próxima dos cidadãos e mais meritocracia no setor.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está a visita de António Costa a Kiev. "Portugal está do lado certo da história", ouviu o primeiro-ministro, da boca do presidente ucraniano. Também nesta edição, livros sobre Putin e Zelensky: biografias do "brutalíssimo ditador" e do líder que ajudou a criar.

Outros temas:

- Maestro Pedro Amaral. "Este concerto no La Scala foi dedicado à paz e aos valores democráticos".

- Arraiais. De Alfama à Estrela, Lisboa está a arranjar-se para os Santos populares.

- Taça de Portugal. Entre a dobradinha e o sonho beirão, a festa volta ao Jamor.

E tal como acontece todos os domingos, grátis com o seu DN encontrará uma nova edição da revista Notícias Magazine.