A primeira página do DN deste domingo

"100 milhões de euros. Nova lei poderá travar dívidas nos condomínios". É esta a manchete do DN deste domingo, sobre as novidades legislativas no que diz respeito à propriedade horizontal que trazem instrumentos que vão permitir reduzir significativamente os problemas de cobrança.

Guerra da Ucrânia

Reportagem em Chernihiv, a uma hora e meia de tanque da Rússia.

Opinião de Nina L. Khrushcheva. A guerra de Putin destruirá a Rússia.

E porque hoje é domingo, o DN traz a revista Notícias Magazine, cujo tema de capa é: A herança da medicina.

Outros títulos:

Açores. Marcelo em São Jorge. Presidente pede tranquilidade, mas sem "facilitismos".

Parlamento. O deputado cantor romântico. Luís Gomes quer dar música na Assembleia da República.

Centenário. "Otto via a UE como sendo o legado da monarquia dos Habsburgo".