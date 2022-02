A primeira página do DN deste domingo

"Ucrânia. Ofensiva russa em todas as direções". Esta é a manchete do Diário de Notícias deste domingo. O "planeado" aconteceu. Kiev rejeitou negociações em Minsk por não existir nenhuma paragem na guerra e a resposta de Moscovo foi rápida. Alemanha quebra regra do pós-guerra e envia armas para Zelensky.

A foto em destaque nesta primeira página é, inevitavelmente, para ilustrar a guerra na Ucrânia, de onde chegam também as crónicas de Pedro Cruz, enviado a Kiev, e César Avó, repórter numa operação de resgate a caminho da Europa de leste.

"Precisamos da ajuda de todos, os ucranianos querem vir e é muito difícil". O apelo da comunidade ucraniana em Portugal, numa reportagem DN.

E ainda uma entrevista a Lívia Franco: "Para Moscovo, a neutralização da Ucrânia já não é suficiente".

Outros temas:

- Sporting empata na Madeira e arrisca ver FC Porto mais longe e Benfica a aproximar-se.

- José Cesário, deputado do PSD: "Desagrada-me o espírito vingativo de Rui Rio".

- Fernando Vaz, ministro guineense. "O golpe de Estado foi secundarizado pelo PAIGC".

- Dulce Pontes. "Nunca pensei que um dia seria cantora".

- História de vida. Miguel andou a fugir à covid-19 para salvar a vida do cancro.

E, como em todos os domingos, também pode encontrar com o seu DN mais uma edição da Notícias Magazine.