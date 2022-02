A primeira página do DN deste domingo

"Um em cada 10 enfermeiros pede escusa de responsabilidade pelos cuidados prestados". É a esta manchete deste domingo do DN. A Ordem dos Enfermeiros recebeu 4500 solicitações num só ano. "É urgente uma política de contratação com incentivos", diz a bastonária.

Com grande destaque na primeira página do DN deste domingo, uma entrevista à artista plástica Joana Vasconcelos. "Quero fazer do ateliê um museu aberto ao público", diz, numa entrevista onde também fala de política: "O Chega é sombra de um povo. Temos os nossos defeitos e traumas".

Para ler também uma reportagem de três páginas sobre a modalidade da moda em Portugal. "Futsal: Como chegar ao topo"

Ainda no desporto, "Benfica bate Santa Clara com bis de Darwin".

No DN deste domingo pode ainda ler as opiniões de José Mendes "Parlamento. Teste de stresse com Ventura" e de Adalberto Campos Fernandes "Saúde. Futuro com sustentabilidade".

E porque é domingo, o DN traz a revista Notícias Magazine, cujo tema de capa é "As novas formas de amar".

Outros títulos:

"Lisboa. Meio milhar ainda está a viver na rua".

"Mulheres. Reclusas no fascismo distinguidas em livro".

"Setúbal. Povo sonha com o regresso das conservas".

"Espanha. Castela e Leão a votos. Vox quer entrar no governo PP".