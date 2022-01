A primeira página do DN deste domingo

"Presidente quer governo para quatro anos e previsibilidade política". Esta é a manchete do Diário de Notícias deste domingo e dá conta da mensagem de Ano Novo de Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente frisou que é preciso "virar a página" do país, da pandemia, da crise económica e com uma Assembleia da República e Governo relegitimados.

Em destaque fotográfico nesta primeira página, uma reportagem DN com "o que esperam as famílias do novo ano".

Também em foco está uma entrevista a Victor Ângelo, ex-secretário-geral adjunto das Nações Unidas. "Uma presença muito visível da NATO perto das fronteiras russas permite consolidar o poder autocrático de Putin".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outros temas:

- António Silva Graça. "Não é altura para reduzir medidas, mas de as manter ou reforçar se casos de covid continuarem a crescer".

- Treinadores portugueses no Brasil. As razões de uma história de sucesso.

- Natalidade. Diana é filha de pais nepaleses e a primeira bebé do ano em Lisboa.