A primeira página do DN deste domingo

Rui Rio sob pressão. Rangel diz que vitória nas legislativas está "perfeitamente ao alcance". É esta a manchete do DN deste domingo, focada no 39.º congresso do PSD.

Presidente do partido obrigado a vencer eleições a 30 de janeiro para que as tréguas internas se mantenham. Em Santa Maria da Feira, foi Carlos Moedas quem conquistou a audiência.

Na foto, João Soares em Timor-Leste: "Os indonésios não entendiam a paixão que Portugal tinha por Timor".

Destaque ainda para: Portugal tem pela primeira vez mais pessoas divorciadas do que viúvas.

E para a opinião de Adalberto Campos Fernandes: "Riscos estratégicos da baixa demografia".

Outros títulos

Caso Cova da Moura. PSP arquiva processos que não foram investigados

Pandemia. 41 mil crianças já estão vacinadas contra a covid

Natal. Empresas de transportes multiplicam operações para responder à procura

Confeitaria Nacional. 192 anos com vendas de bolo-rei em alta

Desporto. 7,44 minutos deram a Neemias Queta um lugar na história do basquetebol português

Pioneira. Tia Leila, a primeira mulher presidente que segura Abel Ferreira no Palmeiras