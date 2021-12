A primeira página do DN deste domingo

"Bolsa. Maioria das cotadas imunes à crise. Subida dos preços até pode beneficiar empresas". Esta é a manchete do Diário de Notícias deste domingo.

A maioria das organizações da Bolsa de Lisboa regista ganhos este ano. A subida dos preços poderá até refletir-se positivamente. Até setembro, as maiores lucraram mais 91% do que nos primeiros nove meses de 2020.

Em destaque fotográfico neste primeira página, a história de Manuela e José Álvares: "O casal que viveu meio século no Japão a ensinar português a diplomatas e fadistas".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outros temas:

- Eleições. António Costa abdica das "seis equipas de futebol" e promete um governo "curto".

- Augusto Santos Silva. "O principal problema que temos hoje no Mediterrâneo são as vidas que são perdidas no mar".

- Covid. 50 mil chamados este domingo para reforçarem a vacina da Janssen.

- CNANS. O discreto armazém de Lisboa onde se recuperam tesouros náuticos nacionais.

- As polémicas de Rui Pedro Soares. Da Juventude Socialista ao Belenenses SAD.

- Cinema. A turma de repetentes dos prémios.

Tal como todos os domingos, tem também a revista Notícias Magazine grátis com o seu DN.