A primeira página do DN deste domingo

"Trunfos e amarras de António Costa até às eleições legislativas". Esta é a manchete do DN deste domingo e dá conta do que pode apresentar o primeiro-ministro e líder do PS na campanha para as legislativas antecipadas de 30 de janeiro.

Em destaque fotográfico nesta primeira página, uma reportagem do DN sobre a imigração em Odemira. "A pandemia escancarou feridas, mas as casas continuam caras e superlotadas".

O impacto da pandemia nos jovens portugueses também merece atenção nesta capa, com a notícia de que Portugal foi o sexto país da UE onde mais jovens foram "atirados" para o desemprego.

E, claro, há também espaço para o "acordo imperfeito" anunciado no final da cimeira do clima em Glasgow.

Outros temas:

- Ciberativismo: Discriminação, sustentabilidade e sexo. São mulheres, ativistas e influencers do bem

- Cultura: Yoni Goodman, diretor de animação de Anne Frank: "O Holocausto não aconteceu a preto e branco"

- MotoGP: O adeus de Rossi, o piloto que marcou gerações e viveu grandes rivalidades

E, tal como em todos os domingos, o jornal inclui a revista Notícias Magazine, grátis com o seu DN.