A primeira página do DN deste domingo

NOS é a empresa que mais investe em Inovação em Portugal. É esta a manchete do DN deste domingo.

As 100 companhias que mais verbas aplicaram em investigação e desenvolvimento (I&D) no país despenderam 900 milhões de euros no ano passado. Fique a conhecer o ranking no DN.

Tema de foto, a desigualdade de género na alta competição. "Sentimo-nos mais objetos de imagem que de mérito: 'A cara bonita ganhou uma medalha'.", diz Evelise Veiga.

Destaque ainda para a covid: Um milhão de infetados no país O que parecia impossível, afinal, concretizou-se.

Outros títulos:

- Alexandre Faria. Entendimento do PS, em Cascais, com o Chega é "praticamente impossível"

- Reitora da Universidade Europeia, Hélia Gonçalves Pereira "Mulheres têm modelos de liderança, de geração de empatia, de inter-relação, que são diferentes dos dos homens"

- Sean McFate: "Afeganistão e Iraque são os maiores equívocos estratégicos em 70 anos"

- Prémio Tágides. Combater corrupção, envolver a comunidade

- Liga Bwin. Benfica vence Arouca por 2-0