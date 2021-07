A primeira página do DN deste domingo

Quase 20% da população de Lisboa é estrangeira, mas só 2,8% podem votar. É esta a manchete do DN deste domingo, a pensar nas eleições autárquicas.

Em teoria, os estrangeiros residentes são um eleitorado já com um peso expressivo na capital. Mas nem todos podem ir às urnas e, entre os que o podem fazer, são ainda menos os que tratam do recenseamento.

Destaque de capa vai para Marcelo em missão estratégica no Brasil.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Presidente participa, em São Paulo, na reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, mas antes encontrou-se com Lula e agora irá reunir-se com Bolsonaro.

A conquista da Supertaça pelos leões marca ainda esta primeira página. Sporting derrota Sp. Braga (2-1) e vence primeiro título da época.

Outros títulos:

- Entrevista ao português diretor na OMS. Rogério Gaspar: "Temos as ferramentas e os mecanismos para parar a pandemia, só depende de nós"

- Tunísia em análise. Não é golpe, mas o eterno braço de ferro contra a corrupção e contra os islamistas!

- Opinião do CEO do Novo Banco, António Ramalho. Comissão de inquérito ao Novo Banco: valeu a pena