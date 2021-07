A primeira página do DN deste domingo

Popularidade. Cartão amarelo a Marcelo e Costa cai a pique. A manchete do DN deste domingo reflete o barómetro DN, JN, TSF.

Avaliação dos portugueses a Presidente e primeiro-ministro revela desilusão com governantes, mas também com a oposição. Costa tem queda brutal, mas Rui Rio consegue novo recorde negativo. Remodelação é pedida por 81%, com Cabrita à cabeça das saídas.

Destaque fotográfico vai para a reportagem: Onde a perdiz é rainha. Vida, biodiversidade e natureza na Zona de Caça Turística do Pereiro

E não esquecer o fogo em Monchique. Incêndio no Algarve obrigou a evacuar casas e um lar de idosos.

Chamas começaram no sítio do Tojeiro, perto da serra, e alastraram-se para o concelho vizinho de Portimão. Pelo menos 30 pessoas tiveram de ser retiradas de casa e a A22 chegou a ser cortada.

Outros títulos:

- Quase 300 voos cancelados. Paralisação na Groundforce gerou o caos nos aeroportos. Hoje prevê-se pior

- Cimeira CPLP. Do acordo de mobilidade à proposta de um banco de investimento

- Casos de covid. Infeções entre os mais novos sobem há um mês. Um terço está na faixa dos não-vacinados

Destaque também para:

- Paraísos no Interior. Onde cada vez mais estrangeiros e portugueses escolhem viver as férias

- Cannes. Realismo russo, Moretti e Titane: o melhor que se viu no festival de cinema

- Vinhos do Pico. Onde o mar acaba e a vinha começa há uma aposta de futuro

- A consagração de Pogacar. Um caso sério do ciclismo

- José Couceiro. "Queremos uma Liga 3 de futebol puro"