A primeira página do DN deste domingo

"É importante voltar a haver eventos." É a esta manchete da edição deste domingo do DN, uma declaração da pneumologista Raquel Duarte, que ajuda o Governo a desenhar a abertura. Esta especialista pede o regresso de atividades de laser, cultura e desporto. Risco ainda existe, mas é urgente combater a fadiga pandémica, diz.

Outro tema em grande destaque na capa do DN deste domingo é o futebol. "4-3 na Luz. Benfica ganha dérbi de luxo e acaba com invencibilidade do Sporting."

E como sempre aos domingos, o DN trás a revista Notícias Magazine, cujo tema de capa é "Bebés-milagre" e que traz também um trabalho sobre "As imagens que os cegos veem".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outro assunto na capa deste domingo é uma entrevista à comissária Maryia Gabriel. "Se temos hoje uma vacina eficaz, é graças ao investimento da União Europeia em investigação"

Este domingo pode ainda ler uma reportagem cujo título é "Há nova vida no Tejo e até os golfinhos voltaram".

Outros títulos:

- "Bonnie G. Smith. De Tatcher à rainha Nzinga, pela voz da escritora que dá palco às mulheres que fazem história"

- "Cinerma vai ao teatro. Filmes em cena, ao vivo e a cores"

- "Luc Mombito. Gestor de redes sociais do Chega e "melhor amigo" de ventura suspenso pelo Twitter"

- "Conflito em Gaza. Israel destrói edifício que albergava media internacionais"

- "Rita Marques. Turismo não está no PRR porque 'não precisa de reformas estruturais', mas vai ter apoios