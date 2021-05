A primeira página do DN deste domingo

"O exército de camuflados por detrás da vacinação". A manchete do DN deste domingo é dedicada a uma reportagem exclusiva com a equipa da task force da vacinação contra a covid-19, liderada pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo.

A jornalista Valentina Marcelino passou 48 horas com a equipa e testemunhou como o coordenador entrou em "modo de combate" rumo à meta de vacinar, em média, 100 mil pessoas por dia. Uma reportagem a não perder nesta edição do Diário de Notícias.

Também em destaque nesta primeira página, o resumo final da Cimeira Social que trouxe ao Porto os principais líderes europeus. "Já não será só o défice e a dívida. Bruxelas vai avaliar progresso social".

Outros títulos:

- Bolsonaro. Guerra declarada a Pequim, o maior cliente do Brasil.

- Faial. O regresso ao passado no Peter e as histórias por contar do Genuíno.

- Quaresma ainda joga. O que é feito dos outros campeões pelo Sporting há 19 anos?

- Entrevista. Nuno Lemos Pires e João Marreiros: "A China não é uma ameaça para a NATO".

E ainda, não se esqueça, grátis com o seu DN de domingo mais uma edição da revista Notícias Magazine.