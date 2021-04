A primeira página do DN deste domingo

"Duplicou o número de concelhos só com dois balcões bancários". Esta é a manchete do Diário de Notícias deste domingo e dá conta de que há 25 municípios no país com apenas duas agências abertas e dois outros só têm mesmo um balcão bancário. A

As agências continuam a fechar por todo o país e o ritmo foi mais forte na última década. Para alguns clientes, aceder a um balcão bancário significa ter de percorrer vários quilómetros.

Em grande destaque fotográfico nesta primeira página está o adeus ao Príncipe Filipe, o duque de Edimburgo, que ocorreu este sábado.

Outros títulos:

- Odemira. O município alentejano onde se confundem covid, população envelhecida e uma forte imigração.

- PS faz anos. O tempo para Costa (ou César) responderem a Sócrates?

- Brasil. Afinal o que se passa na selva amazónica?

- Cabo Verde. Novo duelo entre o MpD e o PAICV

- Opinião da comissária Elisa Ferreira. "Chegou o momento de fazer a diferença"

Também neste domingo, como habitualmente, a revista Notícias Magazine, grátis com o seu DN