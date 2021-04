A primeira página do DN deste domingo

A pré-publicação, em exclusivo, do livro de José Sócrates Só Agora Começou faz manchete este domingo no DN. "A política ama a traição, mas despreza o traidor", diz do PS, que acusa de o querer "remover da história".

Antigo primeiro-ministro escreve que nunca esperou que a direção do Partido Socialista o "atacasse tão injustamente". Diz-se alvo de uma "vingança" da direita, ataca a justiça e afiança: "Processo Marquês serviu para impedir a minha candidatura a Presidente da República."

Destaque ainda para a Sondagem DN / JN / TSF: Mais de metade dos portugueses não tenciona fazer férias.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

E ainda na Economia: Menos de 2% das famílias numerosas pediram redução do IVA da luz.

A não perder é também a Reportagem Especial: O efeito da pandemia no mercado das drogas.

Outros títulos:

- Media. Pirataria de conteúdos de imprensa é atentado à democracia

- Amnistia. A nova líder que incomoda os poderosos

- Ricardinho "Adorava que a UEFA ou a FIFA me convidassem para ser embaixador do futsal"

Como sempre aos domingos, junto com o DN receba grátis a revista Notícias Magazine.