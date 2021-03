A primeira página do DN deste domingo

"Professores sentem alguma revolta com situação das vacinas". A frase é de Nuno Crato, antigo ministro da Educação, e faz a manchete do DN deste domingo. Em grande entrevista, o antigo governante, professor e presidente da Iniciativa Educação diz ainda que devia haver testes nacionais ao conhecimento dos alunos no regresso à escola.

Ainda em destaque, as projeções do Banco de Portugal a pairar sobre as famílias: "O que pouparam em 2020 desaparecerá em três anos".

Outros títulos:

- Páscoa. Igreja pede a fiéis que cumpram confinamento.

- Supermercados apostam nos produtos do país

- Comunidade Trans. Ganhou dos direitos, mas ainda enfrenta barreiras na saúde e nas práticas.

- Moçambique. Jihadistas ganham controlo de Palma. Um português ferido no ataque.

Sandra e Jorge. O casal de enólogos que assina o único tinto nacional a chegar ao top da Wine Spectator.

- Mulheres Olímpicas de Portugal rumo à paridade

Ainda em destaque neste domingo, nova edição da revista Notícias Magazine, grátis com o seu DN.

Esta semana, na capa, Júlia Palha sem filtros: a beleza, o machismo, o assédio, as redes sociais e os projetos de futuro.