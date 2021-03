A primeira página do DN deste domingo

"Deputados do PSD mentiram aos transmontanos". Quem o diz, ao DN, é o ministro do Ambiente. Que acusa ainda: "Criaram uma ilusão de verbas cobradas através de impostos que eram mentira. Em causa a venda de barragens da EDP. João Pedro Matos Fernandes rejeita acusações do movimento Terras de Miranda e responde ao PSD e Bloco de Esquerda.

Nesta edição, publicada no DIa Internacional das Florestas, o governante revela ainda as apostas do Governo na área ambiental.

Destaque fotográfico vai para: A luta de Mafalda. A bebé que nasceu no pico da pandemia, com 30 semanas e infetada com covid-19.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outros títulos:

- Carvalhal vs. Jesus. O sociável e o professor num duelo a pensar na Champions

- Chloé Zhao. Chinesa de olho nos EUA é favorita aos Óscares

- Autárquicas. Rui Rio admite Ricardo Baptista Leite para corrida à Câmara de Sintra

- António Costa dramatiza fim do confinamento. Usa exemplos da UE "em regressão" e pede prudência

- Violência contra guardas na escola da GNR. "Red Man" ainda sem castigo

- Bijagós. A riqueza da biodiversidade cultural na Guiné-Bissau

Este é também dia em que a Notícias Magazine vem grátis com o seu DN.

O uso da canábis contado por doentes, em Portugal

Ana Rita usa em SOS e a mãe garante que faz milagres. Carla reduziu as convulsões da bebé logo na primeira toma. Pedro, tetraplégico, deixou de ter os espasmos que o atiravam cadeira fora. Cristina gasta mais de mil euros por mês a tentar derrotar o cancro. Numa altura em que as farmácias vão começar a vender flor seca de canábis, as histórias, as dificuldades e os medos dos doentes que já recorrem aos canabinoides para reduzir sintomas e dores diabólicas.