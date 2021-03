A primeira página do DN deste domingo

"Natalidade em queda. Menos 2694 testes do pezinho". É este o tema em destaque na primeira página do Diário de Notícias deste domingo. O rastreio neonatal e registos do Ministério da Justiça indicam que, nos dois primeiros meses do ano, nasceram menos crianças, o que pode traduzir já um impacto negativo da pandemia na demografia.

Também em destaque nesta edição, uma entrevista com o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, num fim de semana em que os comunistas comemoram o centenário do partido. "Montijo. A opção do PS, mais uma vez, é errada, aceitando a mão estendida do dr. Rui Rio", diz o líder do PCP, para quem o novo aeroporto deveria ser em Alcochete. Jerónimo ataca ainda o Bloco de Esquerda e não se compromete em viabilizar um Orçamento de Estado retificativo.

Outros títulos:

- Maria das Dores Meira. "O meu partido já disse que me apoia em Almada. Está tudo dito."

- Martin Oelz e Umberto Cattaneo. "Todos os dias são dias de agir pela igualdade de género".

- Aeroporto. Opção Beja com alta velocidade volta a ser pedida em nome da coesão

- Quando o vírus ataca uma família em três continentes

- Era uma vez um príncipe chamado Eddie Murphy

- Mbappé e Haaland, os dignos sucessores de Ronaldo e Messi