A primeira página do DN deste domingo

"Estamos a falhar nos inquéritos epidemiológicos". Quem o afirma, sem hesitações, é o antigo ministro da Saúde, António Correia de Campos, em entrevista ao DN e à TSF.

Este é o grande destaque da edição de domingo do Diário de Notícias, nas bancas de manhã. Na entrevista, o socialista afirma ainda que na questão do público vs. privado "há preconceitos ideológicos das duas partes" e defende que "há demagogia na recusa da vacinação" das altas figuras do Estado.

Quanto às presidenciais declara: "Espero de Marcelo um mandato diferente, a olhar o futuro nas grandes opções do país"

Antigo presidente do CES, Correia de Campos alerta ainda para os efeitos do desemprego e diz que se a administração pública não for modernizada é "ingurgitada pelos governos".

Outros assuntos desta primeira página:

Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada: "Voltar ao livro requer uma atitude". A dupla escreve junta há 40 anos e ao DN explica como puxar as crianças para a leitura.

Alexandra de Carvalho Antunes mostra como requalificar o jardim da Praça do Império.

Explicamos como há futuro para Sexo e a Cidade sem Samantha Jones..

E na Notícias Magazine, este domingo com o DN, Manuel M. Carrilho arrasa o governo e fala do processo de violência doméstica: "A política não é para fazer amigos, é para servir o país."

Outros títulos:

- Hospitais - Caos à porta, ambulâncias em fila

- Eleições - Autarcas em aflição com o voto antecipado