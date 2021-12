A primeira página do DN deste dia de Natal

"Leão tenta dupla vitória. Corta a fundo no défice do Estado e na dívida em 2021". É esta a manchete do Diário de Notícias deste sábado. Além de prever corte de 20% no défice estatal, Finanças também esvaziam almofadas das poupanças de 17 milhões de euros, em 2020, para 6,7 milhões, no final de 2021. Uma ajuda preciosa para reduzir a dúvida.

Em destaque fotográfico nesta primeira página, os 30 anos da queda da União Soviética, o fim do "gigante com pés de barro".

Ainda em foco nesta capa, a rubrica Brunch com... André Marques da Silva, um empresário com ADN de comerciante, dos carros à tecnologia.

Fique também a conhecer a história do Postal de Natal, uma mania da Inglaterra vitoriana que o resto do mundo "comprou". E o novo disco de Camané: "Horas Vazias para alimentar a alma".

Outros temas:

- Tiago Matos Gomes. "O objetivo é um ou dois deputados e vamos pedir para os sentar entre PS e PSD".

- Exposição. O menino Jesus que Magalhães levou aos filipinos.

- Bairro da Jamaica. O futebol pacificador que junta bairros sociais inimigos em nome de Rafael Leão.