A primeira página do DN desta terça-feira

Eleições legislativas. PSD recusa dizer "não" ao Chega. É esta a manchete do DN desta terça-feira.

Cenário de um acordo de governação com Ventura não é pacífico no partido de Montenegro. Marques Mendes diz que ambiguidade prejudica sociais-democratas. Jaime Nogueira Pinto lembra que será difícil um executivo à direita sem contar com o terceiro partido mais votado. Presença de Ana Catarina Mendes na convenção incomoda socialistas.

A imagem de "capa" vai para os docentes em protesto. Serviços mínimos criam divisão entre professores e direções e atiram responsabilidade para diretores de escola.

Sublinha-se ainda: Constitucional volta a chumbar eutanásia. PS vai insistir, direita quer referendo.

Outros títulos

António Costa: "O governo pôs-se a jeito" com casos, assume o PM em entrevista

Teletrabalho. Teto para isenção fiscal com gastos vai avançar

Três anos de Brexit. Arrependimento, crise e polémicas fragilizam Londres

Aos ombros do Gigante. Pai dos dinossauros conta 92 anos de vida

Cosplay. O hobby que faz negócio da imaginação para a realidade

Mercado. Enzo, Vitinha e Porro na lista dos ingleses