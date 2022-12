A primeira página do DN desta terça-feira

Poder de compra. Seis em cada dez portugueses vivem pior do que em 2021. É esta a manchete do DN desta terça-feira.

O sentimento de insegurança é pior do que em pandemia e a taxa de esforço está a tornar-se insuportável para muitas famílias, a quem sobra menos de 10% do que recebem quando acabam de pagar as contas do mês. Três em cada quatro pessoas dizem que as despesas dispararam sem que o rendimento melhorasse e a Intrum já alerta para maior risco de endividamento. Um quarto dos europeus pediu dinheiro ou esgotou o plafond para pagar contas nos últimos seis meses.

A foto de capa vai para: Intercâmbio cultural. Viajar de Lisboa a Macau sem sair da biblioteca.

Sublinha-se ainda:

- Cooperação. SEF, PJ, PSP e GNR assinam hoje protocolos inéditos para controlar fronteiras

- Parlamento Europeu. Qatargate revela "grave negligência" de instituições e partidos europeus

Outros títulos

António Costa criticado no PS. Alexandra Leitão e Pedro Siza Vieira assumem desconforto com postura do primeiro-ministro

Embaixador Rodolfo Gil. "Temos milhões de argentinos na rua a festejar o Mundial sem um ato de violência"

Há paquidermes no Alentejo. Um santuário para elefantes em fim de vida em Vila Viçosa e Alandroal

Invasão do Capitólio. Comissão quer Trump julgado por insurreição

Conselho da Energia. Ministros europeus chegam a acordo, mas teto no preço do gás só se concretiza em fevereiro