A primeira página do DN desta terça-feira

As histórias dos jovens que são aliciados para jogar futebol fazem a manchete do DN desta terça-feira. Falsas promessas fazem mais de 250 vítimas de tráfico em Portugal.

São seduzidos com garantias de que vêm para começar num clube pequeno mas têm tudo para acabar num dos grandes. À chegada, a realidade é bem diferente: não jogam e passam necessidades. "Usaram o nosso sonho para nos enganarem", contam vítimas ao DN. Processos nos últimos cinco anos já somam 97 arguidos, mas estão parados nos tribunais.

A foto desta primeira página vai para as eleições intercalares nos EUA. Congresso e Senado a votos nos Estados Unidos. Com republicanos à porta, Trump recandidato pode salvar Biden.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sublinha-se ainda o lançamento do livro A Pandemia que revelou outras Pandemias, hoje grátis com o DN. Patrícia Akester e Filipe Froes contam a pandemia em 33 episódios, com prefácio de Gouveia e Melo.

Outros títulos

Oitavos da Champions. Sorteio dá brinde belga ao Benfica e a fava italiana ao FC Porto

Música no Coração no Super Bock Arena. Jorge Corrula e Sofia Escobar encarnam o capitão Von Trapp e Maria

Lucro acima de 400 milhões Novo Banco teve o melhor resultado de toda a banca privada nos primeiros 9 meses do ano

Entrevista a Inês Sousa Real: "Se não houver mudanças no Orçamento, PAN dá cartão vermelho"