A primeira página do DN desta terça-feira

"Especial Brasil: 12 desafios de Lula e a derrota de Bolsonaro". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira. O povo brasileiro escolheu Lula da Silva, mas este terá de lidar com transição hostil de governo, Congresso virado à direita e rombo orçamental, entre outras exigências. Imigrantes brasileiros em Portugal apreensivos com o que se poderá passar até à tomada de posse.

Outros temas:

- Pedro Pinto. "O Presidente criou falsas expectativas aos timorenses, que agora vivem nas ruas".

- Marcelo garante: "Portugal e Timor procuram soluções para migrantes".

- Funerárias. Ganhar a vida com a morte é um negócio que está a mudar.

- Tecnologia. Web Summit arranca com mais mulheres e com muitos britânicos, alemães e brasileiros.

- Banca. BCP alerta para risco de "incentivos errados" nas renegociações de créditos.

- Eleições nos EUA. Intercalares podem ser decididas pela escolha do voto feminino.

- Arte. Matti Dubee cria esculturas com páginas do DN.