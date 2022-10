A primeira página do DN desta terça-feira

A proposta do Orçamento do Estado para 2023 é o grande destaque deste Diário de Notícias de terça-feira, naturalmente. Medina vai usar folga do Orçamento contra "cenários adversos", é o título principal.

Mas há mais destaques:

Famílias. Mínimo de existência dá até 425 euros por ano com dedução no IRS

Casas. Menor retenção com acerto de contas ao fim do ano para enfrentar subida de juros

Empresas. Apoio fiscal para subir salários custa 75 milhões e há novos incentivos à capitalização e crescimento

Investimento. Governo reserva 781 milhões para comboios, incluindo alta velocidade.

Outros títulos

Revista Crítica XXI. Pensar a direita sem análises partidárias, porque "há mundo para além da esquerda"

Licenciamento digital. Plataforma para músicos deu mais de 1500 autorizações em dois meses

Guerra na Ucrânia. Putin promete mais ataques, Biden oferece mais sistemas de defesa antiaérea a Kiev

Mercado em Oeiras. Artesãos ensinam a tradição, que ajudam a manter viva na Bienal de Artes e Ofícios