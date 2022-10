A primeira página do DN desta terça-feira

"Função pública. Maioria perde poder de compra com aumentos abaixo da inflação". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira. Para mais de três quintos dos funcionários públicos, a atualização salarial será, em 2023, entre 2 e 6,4 %. Só um terço, com vencimentos mais baixos, terá subidas entre 7,4 e 10,7%.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está a cobertura das eleições no Brasil. "Vitória amarga de Lula, derrota doce de Bolsonaro e tudo ainda aberto". Reportagem com comunidade brasileira em Portugal: "Apoiantes de Lula esperam vitória, os de Bolsonaro estão desconfiados".

Outros temas:

- Pressão. PSD quer ver os pareceres da PGR e do Governo que protegem ministra.

- Jornadas. IL promete combater estagnação, sem dar tréguas a Costa.

- Nobel da Medicina. O pai do ADN antigo recebe prémio pela descoberta da evolução humana.

- Reino Unido. Truss recua em polémico corte de imposto, mas não cala críticas.

- Livro. O humor e a melancolia de Woody Allen estão bem e recomendam-se.