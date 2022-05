A primeira página do DN desta terça-feira

Deficiências no serviço militar. Generais admitem recrutamento de estrangeiros para as Forças Armadas. É esta a manchete do DN desta terça-feira.

Com a capacidade de resposta da Defesa Nacional no nível mais baixo desde que terminou a II Guerra Mundial, Grupo de Reflexão Estratégica Independente, que integra ex-Chefes do Exército, Força Aérea e Marinha, quer "debate indispensável e urgente" para inverter a atual situação e pondera admissão de cidadãos dos PALOP.

O destaque fotográfico vai para a Ucrânia: Três meses de conflito em 7 momentos que marcaram a guerra.

Também a política marca presença. PSD a votos. O apelo de Moreira da Silva: escolham as causas, não a pessoa.

Bem como o futebol: PSG aponta a Rúben Amorim para treinador. Fábio Carvalho

da Zona J até ao Liverpool.

Outros títulos

Universitários. Brexit e covid-19 não travam aumento de portugueses no Reino Unido

BCE. Taxas de juro negativas terminam em setembro

Bruxelas avisa. Subida do salário mínimo sem progressão dos seguintes apaga incentivo para apostar em qualificações

Lisboa. Há cada vez mais crianças a ir a pé para a escola