A primeira página do DN desta terça-feira

Orçamento do Estado 2022. Patrões admitem acordo sobre aumentos até ao verão. É esta a manchete do DN desta terça-feira.

Confederações patronais acreditam que até junho a negociação entre governo e parceiros estará concluída. Salários subirão com redução progressiva das taxas de IRS e ajustes no IRC que valorizem empresas com boas práticas remuneratórias.

- Apoios a famílias, subvenções a empresas e outras medidas de emergência

- Oposição agita fantasma da austeridade

Da Ucrânia

Rússia garante: só acordo final vai pôr fim à guerra

"Princesas" ucranianas num castelo checo

Reportagem de Rui Polónio, em Odessa

Outros títulos

Das intenções com 15 anos à urgência de contratar. Sakellarides analisa programa do Executivo para a saúde

Apoio a estudantes. Ministra Elvira Fortunato quer reforçar psicólogos no ensino superior

Aviação. TAP atinge prejuízos recorde, mas já está a contratar

Macron vs. Le Pen. Duelo mais renhido a 24 de abril

Olá, Vizinho! Uma rádio comunitária lisboeta feita por voluntários de Belém

Exposição no MAAT. O mapa daquilo que deixámos para trás