A primeira página do DN desta terça-feira

A manchete do DN desta terça-feira é dedicada às eleições legislativas. Campanha semiconfinada aposta forte nos debates e apela ao voto útil, é o título.

Sem saberem ainda em que medida a covid permitirá levar slogans e candidatos à rua a partir de dia 17, líderes partidários armam-se para confrontos televisivos. PS e PSD disputam o centro, mas podem precisar de recorrer aos extremos.

O debate entre os líderes do PSD e do Chega tem também grande destaque: Rio rejeita governo com Ventura mas deixa porta aberta para pontes.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na foto, entrevista ao bastonário dos médicos, Miguel Guimarães, sobre a pandemia: "Já deviam estar a ser tomadas medidas para doentes não covid"

E ainda relativamente à forma como o país está a reagir perante a doença: Governo, Professores e pais querem regresso às aulas já no dia 10.

Também com realce nesta primeira página a entrevista a Vera Eiró, presidente do conselho de administração da ERSAR: "A saúde, como a água, é algo que damos como adquirido"

Outros títulos

- Tribunal de Contas. Dois terços dos contratos públicos foram assinados sem registo no portal

- Automóvel. Híbridos, elétricos e plug-in acima do gasóleo e já valem um terço das vendas, mas falta de chips trava retoma

- Brasil. De Sarney a Dilma, todos os antigos presidentes têm papel nas eleições

- Futebol. Depois do Valladolid, Ronaldo vai levantar o Cruzeiro

- Livros. Viver os Açores pela mão dos grandes contadores de histórias