A primeira página do DN desta terça-feira

"Festas. Cancelamentos preocupam hotéis e restaurantes". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira e dá conta da preocupação do setor de restauração e hotelaria face à evolução da pandemia em Portugal.

Essa preocupação pode aumentar esta terça-feira, com as medidas que saírem do Conselho de Ministros extraordinário. António Costa deve antecipar numa semana o teletrabalho e anunciar restrições a bares e discotecas para o fim de ano.

Ainda em destaque nesta primeira página, Carlos Moedas e uma promessa eleitoral cumprida: devolver mais IRS aos moradores.

Também uma entrevista ao cantor José Cid: "Para manter a voz impecável, devo ser o cantor que mais drogas toma. Das legais".

Outros temas:

-Centeno alerta para sobrevalorização no imobiliário.

- IEFP. Desempregados do turismo sobem 9% em novembro.

- Adiada para 2022. Lei sobre acesso de pessoas com deficiência a edifícios há dois anos na gaveta.

- Boric. De líder estudantil a presidente do Chile em dez anos.

- Luis Díaz vs Rafa. Criatividade e influência clássica na Taça de Portugal.