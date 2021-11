A primeira página do DN desta terça-feira

Os números do IEFP fazem manchete do DN esta terça-feira. Empregos sem candidatos atingem número recorde.

Atividades imobiliárias e administrativas, lojas, hotéis e restaurantes são as áreas onde há mais falta de mão-de-obra. Foram 24 mil postos de trabalho que ficaram por preencher, um aumento de 54% relativamente a outubro de 2020. Tendência confirma queixas de empresários, mas também revela salários baixos e condições precárias ou pouco atrativas das vagas.

Na foto, as eleições no PSD: Combate à corrupção une Rio e Rangel e diálogo com PS separa-os

