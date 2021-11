A primeira página do DN desta terça-feira

"Rio e Rangel jogam trunfos já como candidatos a primeiro-ministro". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira, que dá conta de que os dois pretendentes à liderança do PSD já arrancaram a campanha.

Em destaque fotográfico nesta primeira página, reportagem sobre refugiados em Portugal. "Aos 62 anos e com 40 no exército afegão, vi muitas mudanças. Tenho essas memórias", diz Abdul, ex-coronel no Afeganistão e agora a viver em Cascais.

Outros temas:

- Forças Armadas. Suspeitas de tráfico abalam a maior missão militar no estrangeiro.

- Investimento. 143 milhões da receita do leilão de 5G vão financiar estradas.

- Baldur Thorhallson. "Em 2008, quando a Islândia sentiu que os aliados tradicionais a tinham traído, virou-se para a China".

- Cinema. O festival de animação Cinanima expande-se.

- Presidente da AICEP. "Quase 70% do investimento foi canalizado para o Norte e para o Centro".