A primeira página do DN desta terça-feira

Ativos do BPN. Sindicatos preocupados com despedimentos na Parvalorem. O veículo público deverá avançar com a saída de 60 a 70 trabalhadores no âmbito de um processo de reestruturação.

Além da manchete, grande destaque para as memórias de Francisco Pinto Balsemão.

10 figuras na mira do co-fundador do PSD. "Injustiçado". Os "outros" são "por natureza ingratos", diz

Destaque ainda para o desaparecimento de Jean-Paul Belmondo. Morreu um ator de muitos sonhos e aventuras

Outros títulos:

- Frente-a-frente. Medina versus Moedas numa pré-campanha que já azedou o futuro

- Pandemia. 88 % da população elegível está totalmente vacinada contra a covid

- Luís Miguel Ribeiro, líder da AEP. "Heroína? Dona Antónia Ferreira. Pela visão, empreendedorismo e responsabilidade social"

- Mundial 2022. Jogo com Azerbaijão é uma de quatro finais. Perder pontos não é questão que se coloque