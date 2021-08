A primeira página do DN desta terça-feira

Clima. "É preciso acabar com subsídios perversos à produção de combustíveis fósseis". Quem o diz é o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, que faz manchete do jornal esta terça-feira, dia seguinte à divulgação do relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas

O governante diz que "seria absurdo" baixar os braços perante a aceleração das alterações climáticas. Oposição critica políticas públicas e pede medidas que mudem perfil da economia.

Na foto: Missão internacional em Moçambique tem como inimigo número 1 Ibn Omar, o "rei da floresta"

E destaque ainda para as Doce. Nunca foram ressarcidas pelo mal que lhes foi feito, lembra advogado.

Outros títulos:

- Pandemia. "Casa aberta" para maiores de 25 e senhas para evitar filas para a vacina.

- Registo de interesses. Grão-mestre do GOL liberta maçons da lei das filiações secretas.

- Comércio. Alimentos, químicos e maquinaria curam efeito da covid nas exportações.

- Liliana, Yolanda e Ana Catarina. Três histórias de sucesso mesmo sem medalhas.