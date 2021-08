A primeira página do DN desta terça-feira

Vacinação em jovens. Profissionais com dúvidas e famílias preocupadas. É esta a manchete do DN desta terça-feira.

Portugal vai vacinar crianças dos 12 aos 15 anos com comorbilidades, mas admite que as saudáveis também sejam. Médicos dizem que situação tem de ser esclarecida.

Destaque fotográfico vai para o encontro do Presidente da República com o seu homólogo brasileiro. Marcelo de máscara e Bolsonaro sem buscam convergência no combate à covid.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

E chamada de capa ainda para uma nova série DN para ler em agosto: Investigação em Portugal. Cientista Ana Luísa Cardoso é a primeira entrevistada e explica o que é o microARN31 e como pode ser importante numa terapia para Alzheimer.

Outros títulos:

- Carlos Moedas: "Tenho de lutar muito. Até 26 de setembro vai ser muito terreno"

- Banca. Sete anos depois da resolução do BES ainda se lambem as feridas

- Urbanismo. Desconstrução põe fim a "romance" sobre prédio Coutinho em Viana do Castelo

- Internacional. Um ano depois da explosão, Líbano continua sem governo nem esperança