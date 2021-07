A primeira página do DN desta terça-feira

SARS-CoV-2. Doentes com cancro e infetados produzem anticorpos contra o vírus. É esta a manchete do DN desta terça-feira.

Médicos do Hospital de Santa Maria e cientistas do Instituto de Medicina Molecular estudaram 72 pacientes internados com covid e descobriram que os doentes oncológicos também criam defesas contra o coronavírus, independentemente da gravidade da doença.

Destaque fotográfico vai para os protestos em Cuba. Pandemia, economia e internet móvel: os ingredientes da revolta social.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

E no rodapé, título para entrevista ao presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD e autor do livro Portugal, Liberdade e Esperança. Joaquim Miranda Sarmento: "O Partido Socialista tende a redistribuir a miséria".

Outros títulos:

- Benfica. Americano John Textor confirma interesse na SAD mas nega acordo.

- Cartão Vermelho. Parlamento prepara censura. Governo suspende líder para o Banco de Fomento.

- Turismo. Verão fraco faz cair os preços em Portugal.

- Almodóvar. Estreia da curta-metragem A Voz Humana