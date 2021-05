A primeira página do DN desta terça-feira

A sentença do julgamento da morte de Ihor Homeniuk faz a manchete desta terça-feira do DN, que chama para título as condenações aos inspetores do SEF: Duarte Laja - 9 anos de prisão - Luís Silva - 9 anos de prisão - e Bruno Sousa - 7 anos de prisão.

"Os senhores tiraram a vida a uma pessoa e arruinaram a vossa". Catorze meses depois da morte do imigrante ucraniano nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa, três inspetores desta polícia foram condenados a penas de sete a nove anos de cadeia. O tribunal entendeu ainda que a conduta de outros inspetores e seguranças merece "reparo" e mandou abrir novos inquéritos.

Destaque fotográfico vai para: Violência em Jerusalém. Vem aí a terceira intifada?

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outro tema com grande relevo é Pedro Santana Lopes. Há mais de 40 anos a "andar por aí".

Já foi quase tudo, tentou ser mais, averbou umas quantas vitórias e muitas derrotas pelo caminho. Será, provavelmente, o político português a quem mais vezes foi vaticinado o fim político, mas Santana Lopes volta sempre. E agora, pela primeira vez, na condição de independente, quer voltar à Figueira da Foz.

Outros títulos:

- Família Coxi para André Ventura. "Foi-lhe movido um processo e veio aqui dizer que faria tudo de novo?"

- Luís Filipe Vieira. Presidente do Benfica diz que não foge e promete pagar ao Novo Banco.

- Primeiro-ministro Hichem Mechichi. "Chegou o momento de a revolução democrática trazer bem-estar económico e social à Tunísia".

- São José Lapa. Meio século de teatro e cidadania.

- Sporting. Amorim fala de mais um jogo a sofrer e como ficaria ofendido, se não reparassem já a festa.