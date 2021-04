A primeira página do DN desta terça-feira

A questão do contrato do SIRESP, que está prestes a caducar, faz manchete do DN desta terça-feira. Rede de emergência. Governo negoceia mais seis meses com Altice, é o título do jornal.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, só aprovou em março o novo modelo de comunicações de emergência. O contrato tem final marcado para 30 de junho, em plena época de fogos. Executivo obrigado a renegociar em tempo recorde.

Destaque de foto vai para a reportagem de Lisboa na rua com a abertura de restaurantes e centros comerciais: Desconfinar, mas devagar Lisboetas voltam à rua com precaução.

Ainda neste tema, outra reportagem: Maria Amália, a escola onde o ensino moderno se mistura com a história.

Também em destaque:

- André Martins: "Os ecologistas são de esquerda." Entrevista ao verde que é a aposta da CDU para manter Setúbal.

- Autárquicas. Apenas 370 das mais de 3 mil freguesias são lideradas por mulheres.

- Aniversário. Costa relativiza Sócrates: "O PS é muito mais do que as suas lideranças circunstanciais".

Outros títulos:

- Plano Ferroviário Nacional. Comboio vai chegar a todos os distritos e cidades com mais de 20 mil habitantes.

- Portugal entre os países onde a covid trouxe mais faltas ao trabalho.

- Cimeira ibero-americana será fundamental para evitar que pandemia resulte numa nova década perdida.

- Fundos europeus para a economia do mar são uma gota de água. CIP pede visão.

- Todos contra a Superliga Da ameaça da UEFA à reprovação política.