A primeira página do DN desta terça-feira

Vacina suspensa. Plano atrasa duas semanas. É esta a manchete do DN desta terça-feira, dando conta que o arranque do desconfinamento marcado pelo revés na vacinação.

DGS e Infarmed garantem que não há relação entre a administração da dose da AstraZeneca e os episódios tromboembólicos. Ainda assim, mais vale prevenir, e a primeira fase da vacinação derrapa até ao final de abril.

Ainda no mesmo tema, o destaque fotográfico vai para: Corrida aos cabeleireiros no regresso a conta-gotas às ruas da capital.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Destaque ainda para entrevista a Manuel Barbosa, porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa. "Podemos sair melhores ou piores da pandemia. Mas não somos a mesma coisa"

O padre afirma ainda que "tem havido muito cuidado de manter a fé viva, mas com todo o sentido de humanidade, de proximidade, que devemos ter pelas pessoas". Para 2021, as palavras do ano são "esperança e confiança"

Outros títulos:

- Comando lusitano à frente de patrulha com 450 espanhóis no mar da Somália, na Operação Atalanta

- Mário Veríssimo, o homem do Estrela da Amadora e da seleção, foi a primeira vítima mortal de covid-19 e é recordado por todos

- Crise no PAN. André Silva deixa liderança, mas "a mensagem é mais importante do que os dirigentes"

- Travagem a fundo nas patentes com origem em Portugal durante o coronavírus. Em 2020 a queda foi de 8,5%

- Eutanásia, não. Tribunal Constitucional chumba, mas os autores querem voltar à carga

- "PRR deve ter foco no valor acrescentado por trabalhador", pede Ferraz da Costa.