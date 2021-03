A primeira página do DN desta terça-feira

Desconfinar com teletrabalho, vendas só ao postigo e sem reuniões familiares. É esta a manchete do DN desta terça-feira, que adianta como será o plano de desconfinamento, numa altura em que Portugal é o país da Europa com o menor índice de transmissibilidade da doença.

Os especialistas já aceitam que se prepare a reabertura, mas ainda com restrições e controlo nas fronteiras.

Destaque fotográfico vai para Chakall. "Tivemos uma quebra de 40% na faturação. A minha vantagem é que eu não vivo do dinheiro dos restaurantes", diz o chef, que conta Memórias do pré-pandemia e dos planos virados do avesso.

E ainda: Marcelo Presidente, parte II. Cinco anos e cinco desafios. A promessa de ser "exatamente o mesmo". Para ler nesta edição de terça-feira.

Outros títulos:

- Acordo na Groundforce volta a falhar. Futuro ainda é incerto

- Projeto online quer promover competitividade dos jovens agricultores

- FC Porto vai "à luta" em Turim em busca de prestígio e de mais 10,5 milhões

- Do racismo ao suicídio. As acusações sem nome de Meghan e Harry