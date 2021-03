A primeira página do DN desta terça-feira

"Regresso de Passos pode ditar o futuro mas mais decisivo é se Costa sai". É esta frase que faz a manchete do DN desta terça-feira, retirada de um grande debate dos principais títulos do Global Media Group (DN, JN, TSF O Jogo e Dinheiro Vivo) organizado nesta segunda-feira e que juntou figuras de vários quadrantes da nossa sociedade, sob o tema onde está e para onde vai o país, um ano depois de chegar o coronavírus.

"Portugal Pós-pandemia, a transformação profunda na política, economia, saúde, educação e no desporto", é outros dos grandes títulos que pode ler na edição desta segunda-feira, igualmente relacionado com o amplo debate organizado pelo Global Media Group.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Pode ainda ler no seu DN uma grande reportagem de quatro páginas cujo tema são "Os primeiros infetados". Como estão hoje as três famílias infetadas com SARS-CoV-2 que falaram ao DN em 2020. As marcas que ficaram para sempre.

"Está atrasada a recuperação dos rios portugueses", é outro dos temas do DN nesta terça-feira. Estudo liderado pela cientista Maria João Feio alerta para a fraca qualidade ecológica e a biodiversidade perdida.

Na parte do internacional, pode ler um trabalho sobre os Estados Unidos. "Trump rejeita formar novo partido, mas tem longo caminho até 2024".

Outros títulos:

"Mais apoios para comprar bicicletas"

"Zoo em Gaia ajuda animais carentes"

"TdC teme despesa covid muito maior"