A primeira página do DN desta terça-feira

Estado de emergência. Governo tenta fugir a pressões para reabrir escolas a 2 de março. É esta a manchete do DN desta terça-feira.

Depois da 16.ª reunião do Infarmed, políticos e técnicos tentam atrasar reabertura do país. Primeiro-ministro e ministra da Saúde usam internados em cuidados intensivos para travar expectativas. E lembram que Presidente da República aconselha a abrir só com 200 internados. Concordam começar pelas escolas, mas não antes de dia 15.

O destaque fotográfico também vai para a pandemia, o lançamento de uma série de trabalhos dedicado ao primeiro ano que o Velho Continente foi atingido pelo vírus. Dia 1 da pandemia na Europa. Há um ano, a covid lançava as raízes do caos em Itália.

Título de rodapé: Falhas na GNR e na PSP. Ministro desvalorizou auditoria da IGAI. BE quer respostas.

Outros títulos:

- Jardim da Estrela. Obra de restauro arranca com demolição de chalet histórico.

- Desemprego. Confinamento atira mais mulheres, jovens e lisboetas para o desemprego.

- 23 de fevereiro. O dia em que Espanha se uniu em torno do rei Juan Carlos.

- Bagão Félix desafia Vieira a dar a cara e explicar crise do Benfica sem demagogia.

- HBO. Quatro episódios que prometem acabar de vez com Woody Allen.