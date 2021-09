A primeira página do DN desta terça-feira

Reportagens autárquicas 2021 fazem a manchete do DN. Lisboetas dizem que "se fartaram de medina".

O país foi apanhado de surpresa pela vitória do social-democrata Carlos Moedas na capital, que ganhou com apenas 2294 votos de vantagem. Mas o socialista perdeu 25 168 votos em relação há quatro anos. O que fez cair em desgraça o presidente da câmara? Os lisboetas falam da "irritação" com as ciclovias, o caso Russiagate, as condições dos imigrantes e a proliferação de alojamentos locais.

E ainda:

- Mora: "Em 45 anos de luta foi a primeira vez que ganhámos. já cá faltava a mudança"

- Coimbra. "A Cidade não vai voltar a ser esquecida pelo poder central"

- Figueira da Foz. "Volta Santana, estás perdoado"

Também para ler a análise: Partido Socialista. Derrota de Medina abre mais o caminho para Pedro Nuno Santos.

